風化案積犯箍11歲女童頸圖拉進樓梯　認非禮10月判刑

專門以11至13歲的校服女生作目標的風化案男積犯，2014年因非禮女生判囚，2018年刑滿出獄。惟放監不足2年他又再「重出江湖」，在葵盛西邨尾隨1名11歲獨行校服女生，至大廈走廊從後箍頸，出手按壓胸部，甚至想將女生拖走。涉案男子被捕後坦承覺得犯案很刺激。他今天（22日）在高院原訟庭承認1項非禮罪，被法官下令還押至10月21日判刑，期間為他索取精神科報告。法官特別提到，在上一次判刑時，法庭曾促律政司修例，對危險非禮慣犯處以更嚴厲懲罰。至今事隔8年，法庭要求律政司書面交代進展。

現年43歲的被告張國業，洋名Peter。他過往有8次案底，涉及11項控罪，其中5項涉及非禮。對上一次判刑是在2014年5月7日，他因在長沙灣大廈的梯間非禮11歲女童，被判入獄6年8個月，至2018年2月出獄。本案事主X當時11歲，與家人住在葵盛西邨，在住所附近讀小學。案情指，2019年11月5日下午4時許，X穿着校服獨自步行回家。其後被告尾隨X進入大廈，2人進入同1部升降機。被告沒按鍵，只站在X身後。

當X抵達住所樓層時，被告亦跟着步出，並在走廊突然從後伸手箍着X的頸部，手肘故意按壓X的胸部，期間X感覺到被告向後褪，欲把她拖走。X感到驚慌，立刻尖叫。被告鬆手並沿樓梯跑離現場，最終逃脫。整個過程歷時約3秒，期間被告沒有向X說任何話。X事後喉部泛紅，她回家致電母親告知事件，同日稍後報警。事隔逾1年後，警方在2021年1月12日，於深水埗長沙灣道「更新之家」拘捕被告。被告警誡下承認，當日在葵盛西邨獨自徘徊，目的是「睇女仔」，特別是小學女生，這會令他很興奮。他見到X後覺得她十分吸引，遂尾隨她上樓，打算非禮她。被告自言在犯案後，感覺很刺激，不能控制自己。

案件編號：HCCC 256/2021