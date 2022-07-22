寇鴻萍逃稅原定今判刑　官今稱「睇錯日子」押後1周

1982年港姐季軍、現從事保險業的寇鴻萍遭稅務局票控11項蓄意意圖逃稅罪。她經審訊於上周五（15日）在西九龍裁判法院被裁定全部罪成，須還押懲教署看管，以索取背景報告。案件原定今天（22日）判刑，不過今天暫委裁判官曾慶東表示，上星期「睇錯日子」，下周五（29日）才是正確的判刑日子。寇鴻萍的代表律師今天為她申請保釋，獲裁判官批准，她須交出5.5萬港元保釋金、每天到灣仔警署報到、居住在報稱地址，並要與感化官確保背景報告進展順利。

現年60歲的被告寇鴻萍，被控於2009年至2017年期間，5次在提交課稅年度報稅表時，虛假聲稱父親寇賡發與她連續全年同住，而無付出十足費用。在2010至2012年期間，3次在個別人士及連同的梁寇鴻萍公司損益帳上聲稱，辦公室助理支出為每年28.8萬港元；及在2012年，3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上聲稱，僱員孫永斌及鍾永慧在該些年度內，每年份別獲9.6萬港元薪金。

坐在犯人欄的寇鴻萍今天身穿西裝外套、蓄短馬尾應訊，精神不俗，並與坐在公眾席的丈夫揮手示意。她獲准保釋後點頭示意，並以OK手勢向律師確認保釋條件。

案件編號：ESS 18088-18098/2020