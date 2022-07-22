地盤酷熱工人做到中暑搵命博　勞聯倡法定高溫工作可定期休息

高溫天氣持續，有建築工人反映近日在戶外工地工作時出現中暑症狀，尤其在商場進行維修工程期間，相關樓層並無設置冷氣，室內氣溫相信達攝氏40度，事後曾向僱主要求增加休息時間，並且設置風扇等降溫設備，惟未獲正面回應，望政府加強監管。勞聯主席林振昇表示，每年接獲20多宗涉及工友中暑的求助個案，惟現時的「預防工作時中暑的風險評估」只屬於指引性質，難以確保所有僱主遵守。

該名工友憶述，當日屬長時間工作，由於無冷氣，故在鋁梯上安裝電燈時，一度感頭暈作嘔，更幾乎跌落地面。林振昇稱，其工會現時亦接獲有不少工友反映，指工作持續了2至3小時均未能休息，認為若情況持續，政府需考慮將部分指引內容列為法定要求，包括氣溫限制，如氣溫高達攝氏36度時，就要停止所有戶外體力勞動工作。林另建議，以氣溫或者酷熱天氣警告作為制訂防暑措施指標，社會或較易理解，惟若使用暑熱指數，當局則要加強教育公眾，透過顏色級別，讓市民清晰獲悉中暑風險程度。

香港物業服務聯盟主席甄韋喬表示，考慮到物業保安、清潔及園藝行業等工作均影響民生，認為若硬性規定酷熱天氣下的停工指標或不可行。他續指，現時保安業界內，在安排衣着上，普遍亦已選用透氣物料，再者，若員工有需要，管理層亦會彈性容許他們休息。勞工處稱，將會巡查執法，確保僱主遵守法例要求，如果發現僱主沒有參考有關指引進行風險評估和採取合適的預防中暑措施，會採取相應的執法行動。