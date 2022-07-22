餵飼野鴿問題嚴重　政黨籲提高罰則

為打擊非法餵飼野豬，漁護署近日提出修例，計劃將現時野豬禁止餵區範圍擴寬至全港，並提高非法餵飼罰則。有政黨今日（22日）舉行記者會，要求政府將野鴿納入有關針對餵飼野豬的條例當中。議員周浩鼎指，現時餵飼野鴿只當作普通亂拋垃圾，罰則「明顯過低」，加上政府監管不力，令餵飼問題變得嚴重，影響社區衞生問題，建議政府提高罰則與野豬「看齊」，將餵飼野鴿的刑罰增加至最高10萬和監禁1年。

周浩鼎又要求政府將野鴿禁止餵飼區擴展至全港，包括私人地方，令政府部門能更有效執法。他又表示，將會向負責「地區事項統籌工作組」的政務司副司長卓永興反映有關問題，希望當局能重點處理。他建政府應配備足夠人手加強地區巡邏，並加裝閉路電視，及設立大型標示，促使市民自覺停止餵飼。

另外，政黨元朗支部副主席莊展銘指出，政府在去年9月提岀將白鴿生育改善降低繁殖，但有關建議並不包含元朗區，希望政府可以由現有的中西區、九龍城、西貢等，將計劃擴展到如西貢等不同地區。他又呼籲市民切勿餵飼野鴿，指會嚴重影響白鴿的生態環境，甚至惹來鼠患等嚴重問題。