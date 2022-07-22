食環署鼠餌食到老鼠肥肥白白　專家憂產生抗藥性

東網早前率先報道，食環署滅鼠，盛惠近10,000港元一隻。署方殺鼠不但成本高昂，且治鼠能力成疑。年初申訴專員公署發表調查報告，指食環署不論在鼠患監察、防鼠及滅鼠工作上都有改善空間，加上有不少市民質疑，當局派發的鼠餌無用，不但未能成功滅鼠，更食到老鼠「肥肥白白」。有專家坦言，鼠餌的殺鼠劑濃度標準不應「差咁遠」，認為有機會是原裝供應的鼠餌不達標，以及鼠餌在日曬雨淋下逐漸失效，建議當局加強抽查鼠餌，避免老鼠產生抗藥性。東網正向食環署查詢。

香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，鼠餌會受環境及時間影響而降低藥效，例如在濕氣、潮氣、日曬雨淋下，均會影響效力。「當局通常在放完（鼠餌）一周後，若見到（鼠餌）有變質，就會勤啲換，不會以年、月來計」，由於不知鼠餌已存放多久，故也有機會是鼠餌樣本已存放過長時間，成效才明顯不達標。他續指，即使鼠餌中殺鼠劑濃度低於政府所規定的標準，「加減5%都可接受，但嚴格上（標準）不應差咁遠」，故其中一個可能是原裝供應商生產的老鼠藥已不符合標準，相信食環署會加強抽查相關質素藥。

他又直言，放置鼠餌的包裝袋上未有打孔「非新鮮事」。他解釋，老鼠視覺差，但嗅覺十分靈敏，故一定要先嗅到食物才知道食物的位置，若用密封的包裝袋放入鼠餌而沒有打孔，自然難以吸引老鼠覓食。另外，殺鼠劑濃度標準若不達標，更會令老鼠產生抗藥性。陳解釋，老鼠藥含抗凝血劑，功能跟薄血藥無異，可有放滅鼠。不過若殺鼠劑濃度不足，會讓藥效減低，老鼠吃過這些鼠餌後，「包括親戚、子女、下一代的同一家族老鼠都會產生抗藥性」。他強調抗藥不會影響「隔離邨」，即其他鼠族的老鼠。