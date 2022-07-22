政Whats噏：中西區區議會滿堂虛席　委員會會議僅9分鐘結束

中西區區議會尋日(21日)召開，地區工程及設施管理委員會第四次會議。之不過，會議只係維時9分鐘就宣布結束。區議員楊哲安喺會後解釋，指會議由於係「零議題」，身為臨時主席嘅佢，基本上匯報過文件資料同其他事項之後就可以散會，變相浪費時間同人力，實在唔值得。

其後楊哲安又補充話，其實佢早前已經為尋日嘅會議而準備議題，只係政府認為議題改由另一個委員會討論會較為適合。至於委員會會議之以所出現無事可議嘅現象，原因相當明顯，就係大批議席懸空。佢話中西區區議會原本有15個議席，但依家包括佢在內只得3人，莫講話連大會都開到，就算係其他委員會，又有幾多人可提出議題討論呢？更何況，佢哋要兼顧埋其他辭職區議員嘅選區服務，簡直分身乏術啊！

為扭轉區議會目前陷於癱瘓嘅現象，楊哲安敦促政府必需從速改革、或重組區議會，即使今屆區議會任期已過咗一半，亦應設法填補懸空嘅議席，而不論採取補選、或委任嘅形式。佢話明白政府好注重行政立法關係，但關乎地區民生嘅區議會，亦屬於不能忽視嘅板塊，況且好似尋日咁短促嘅會議，佢亦都唔想再有下一次。