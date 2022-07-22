財會通過公務員劃一加薪2.5%撥款申請　議員促檢討機制

立法會財務委員會今日(22日)通過公務員薪酬劃一向上調整2.5%，並調整撥付予資助學校、廉政公署及資助機構的款項，每年政府開支多約68億港元，最快下月向公務員發放調整後薪金和追補薪金。有議員質疑為何加薪幅度是2.5%，稱政治藝術背後都要有根據，又指部分公務員已經到頂薪點，即每年僅依靠薪酬調整得到薪金增幅，促政府檢討機制。另有議員建議增薪點和加幅應與績效指標掛鉤。

議員陳紹雄稱，香港現時約18萬人失業，公務員調整薪酬的數據無論在公務員或市民心中都有疑問。他質疑為何加薪幅度不是2%或3%，直言就算是政治藝術亦需要有根據。公務員事務局局長楊何蓓茵稱，現時有35%公務員達到頂薪點，但公務員工作難以量度，例如執法工作、維持程序公義等難以衡量有否為政府「加分」。楊何又稱，如有花紅、額外薪酬給予部分公務員，可能會令其忽略服務市民的心，故一切仍需考慮。對於增幅是劃一2.5%，她相信行會是考慮各方意見後作出的平衡。對於表現不理想的人員，她指相關人士並不能取得頂薪點，如果在試用期就不會轉成永久公務員。

議員楊永杰亦指現時機制「做又2.5%、唔做又2.5%」，對於努力工作的公務員並不公平，建議增薪點和加幅與績效指標掛鉤。他又建議參考新加坡，對表現不佳的公務員作出懲處。楊何稱工種太多難以量化，重申要全面考慮，但強調公務員做得好「本身就係應該嘅」，現時有獎勵計劃，表現好對升遷亦有好處。對於懲處公務員，楊何指如表現不佳，需要提交評核，如連續兩年表現不佳或需解僱。亦有機會不獲發增薪點，在2017至2022年期間，就有57位公務員不能領取增薪點，又指有空間在未來加強監察公務員工作。

勞工界議員郭偉強則指出，加幅與各工會意見不一，不少工會希望增幅不少於4%，對現時的2.5%他表示「有得加好過冇得加」，但政府未有重視工會意見。楊何表示與工會有保持聯絡，已經接見多大工會，聽取工會訴求並在電話會議中解釋，會盡量聆聽工會意見。