童樂居虐童案　再有被告認罪　判監5個月8周

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，至今共有34名女職員被起訴及提訊，其中1人已被判刑。今天(22日)再有1名56歲被告在九龍城裁判法院接受判刑。署理主任裁判官黃雅茵指案情嚴重，被告於同一天對3名兒童施襲，因此3項控罪共判監5個月8星期。

56歲被告林美寶，報稱為幼兒工作員，她今日承認的3項控罪指，於2021年12月10日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內負有管養、看管或照顧兒童責任，但卻故意襲擊2歲女童S、3歲女童AC及1名不知名兒童，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。辯方今進一步求情指，被告的背景報告正面，指被告深感後悔，對自己的行為感到羞愧。被告亦自撰求情信，表示已深切反思，難辭其咎，往後不再從事幼兒工作，服刑後會從事環保義務工作，冀法庭輕判。

裁判官判刑指，被告左手握拳，撞向S胸口2次，使S向後倒於地墊上。被告的行為不是阻止S，而是以懲罰的方式，目的是要S倒下。另外，被告被拍到將水潑向女童AC，是情緒失控的表現，故意侮辱及傷害AC，令人氣憤難平。裁判官不明白被告如何在證據確鑿下，仍堅稱自己無心。另外當日AC飲水時，被告拍打其水樽令水樽撞向面部，再用手指指向AC，令AC害怕抖震，此行為對人毫無尊重，罔顧對兒童身體及心靈所造成的傷害。至於被告稱因腰痛，所以穿鞋大力踩不知名兒童下肢，裁判官直斥是此說法是一派胡言。總括而言，裁判官稱「若非親眼所見，不能相信文明社會的專業兒童照顧員有如此照顧兒童的手法」。裁判官指被告在一日之內針對3名兒童，及在同齡兒童面前以暴力解決問題，是加重刑罰的因素，即時監禁是無可避免。考慮到被告認罪及刑期整體性後，裁判官決定3罪合共判監5個月8星期。

案件編號：KCCC 238/2022