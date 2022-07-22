再增6名新冠患者不治　第5波疫情共9241宗死亡個案

新冠疫情持續，衞生防護中心今日(22日)公布，再多6名新冠患者離世，第5波疫情共有9,241宗死亡個案。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增的死亡個案，包2男4女，年齡介乎72至97歲，均非來自院舍，其中2人已打3劑新冠疫苗、2人已打2劑、1人打1劑，餘下1人則無接種紀錄。

當中兩名男死者分別78及89歲，前者接種了1劑新冠疫苗。患高血壓及糖尿病等，有發燒及氣促，CT值是20，在東區醫院，當心肌梗塞處理。後者已接種了1劑新冠疫苗，有長期病，患腎衰竭及腦退化，7月18日情況變差。

四名女死者則分別72、78、95及97歲，72歲女死者接種了2劑新冠疫苗，患高血壓等病，在家中昏迷，心臟有休克，入院後快測及檢測確診，CT值13.6。78歲女死者，無接種新冠疫苗，患腎衰竭及中風，7月6日快測確診，因發燒及氣促入院，有肺花，其後於7月14日出院，繼續家居隔離，之後因有氣促，再次入院。95歲女死者，已接種了3針新冠疫苗，患高血壓、腦退化、冠心病，因氣促入院，肺有花，血壓差。最後97歲女死者，已接種了3針新冠疫苗，患高血壓、糖尿及腦退化，昨日(21日)在家中暈倒，送入醫院急症室，同日死亡。