增442宗學校個案　涉365名學生　另8校班別停課一周

本港新冠確診個案接連上升，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(22日)學校呈報442宗確診個案，涉及340間學校，包括76間幼稚園、145間小學、107間中學、及12間特殊學校，個案患者包括365名學生及77名教職員，而過去7天共有194間學校錄得2宗或以上個案。另多8間學校個別班級需要停課一周

張表示，，包括位於九龍城的國際英文幼稚園「Nursary Lily」的下午班，13學生中有1老師及1學生中招；軒尼詩道官立小學(銅鑼灣）2R班有24學生，3學生中招；保良局羅氏信託學校班的90班，5學生中有1學生中招，因是特殊學校，且學生較難戴口罩，故都要停課；香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園K3高愛班17學生中，有2學生確診；佛教慈敬學校5C班24學生中，有3學生中招；聖公會青衣主恩小學6A班33學生中，有4學生中招；聖保祿幼兒園N3B班的34學生中，2學生及1老師中招；啟思小學的1A2班26學生中，3學生確診。