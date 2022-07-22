葵青油尖旺及九龍城多廈污水帶毒　政府派24萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，今日葵青、油尖旺、九龍城區多處屋邨驗出污水染疫。政府今日(22日)公布，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括葵青區的尚文苑、葵賢苑、永和樓、有章樓、德泰大廈、德大閣、德士古道23至25號、德士古道45至55號、宏華大廈、仁雅大廈、浩景臺、祖堯邨、悅麗苑、賢麗苑、大窩口邨及荔景邨；油尖旺區的The Austin、Grand Austin、港景峯，及官涌街和廣東道附近一帶住宅；九龍城區的傲雲峰、欣榮花園、帝庭豪園、Oasis Kai Tak、天寰、馬頭圍邨，及山西街和石塘街附近一帶住宅。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。