竹園前年發生命案　疑兇疑失智高院先決定能否受審

黃大仙竹園南邨前年發生命案，1名男子疑被人用刀刺死，他的鄰居懷疑涉案被捕。該鄰居現被控1項謀殺罪，今天（22日）在高院原訟庭審理。辯方以「案中案」形式，就被告是否適合答辯或受審提出爭議，並傳召精神科醫生作供，力陳被告患失智症。案件會在下周一（25日）續審，屆時控辯雙方將就此特別事項作結案陳詞，之後陪審團會就此議題作判決。

58歲被告陳鴻芬，報稱無業。他被控於2020年6月9日，在竹園南邨華園樓某單位謀殺葉喜成。精神科醫生雷聲響作供指，自從被捕後，被告一直還押小欖精神病治療中心，一度失去溝通能力，甚至不能認出其他人，期間更曾感染新冠肺炎，情況危殆。雖然病況最終轉趨穩定，而他亦可以與人交流溝通，但從會面時所見，被告並不明白正發生的事，不知如何給予律師指示。被告稱會承認謀殺罪，只因警察說他殺了人。

雷續指，被告開始指對原本感喜歡做的事失去興趣，情緒低落，檢查亦發現其腦細胞持續退化，腦部再也不能如以往般正常運作。雷認為，被告出現失智症徵狀，沒有能力理解證人供詞及審訊內容，故不適宜答辯或接受審訊。

案件編號：HCCC 11/2022