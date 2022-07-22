逾14萬基層活在「能源貧窮線下」　組織倡派季節性津貼

酷暑持續，基層家庭很可能因能源貧窮影響生活質素。有組織今日(22日)公布有關能源貧窮及相關政策的調查報告，並建議政府成立專責及工作小組、就能源貧窮作出官方定、發放季節性津貼等，以改善能源貧窮，並盼為能源弱勢社群爭取能源公義。

組織低碳想創坊的「EmPower正能源」倡議小組，在今午舉行的「港府綠色採購政策」及「能源貧窮及相關政策」發布會上指出，環保團體世界綠色組織曾推算香港有超過14.4萬個家庭活在「能源貧窮線」下，即能源開支(包括電費和煤氣費)超出家庭總收入10%，或無法以可負擔的價格取得所需能源，估計這些家庭主要居於板間房或寮屋。相關調查在上周五至本周三(15至20日)進行，網上訪問3,677名12歲或以上香港市民。有74%受訪者支持政府成立專責小組，致力確保在氣候變化加劇及能源問題惡化時，低收入人士的權益亦不被忽視。有49%受訪者認為政府現時為低收入人士提供的紓解措施不足以應對日漸常見的酷熱天氣，有11%人則認為已足夠。

另外，有54%受訪者支持政府將綠色稅收(例如膠袋稅)用予支援低收入人士適應氣候變化，有16%反對。同時，有34%受訪者支持政府向低收入人士發放酷熱天氣津貼，25%人反對。有55%受訪者支持政府資助低收入人士更換較高能源效益電器，有13%人反對。

倡議小組首先建議政府成立專責及工作小組，重點研究能源貧窮問題，制訂氣候調適策略，確保在能源轉型的過程中不會忽視任何人的機益。其二，建議政府就能源貧窮作出官方定義，從而有效地針對能源質窮制訂長適策略及相閒社福政策，例如在人口普查加入有關能源貧窮的統計，以便政府掌握本港情況。其三，建議政府發放季節性津貼予能源貧窮人士，可考慮直接存入戶口，以免劏房業主從中獲利。最後，建議政府資助能源貧窮人士更換較高能源效益電器，如第一至第三級能源標籤。他們指出冷凍器具、洗衣機和空調機第1級比第5級的能源效益相差97%、48%和43%，政府可恒常化如關愛基金下的「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃』，鼓勵基層家庭更換高能源效益電器。