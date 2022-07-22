奧運奏國歌時舉港英旗　網媒記者涉侮辱國歌准保候訊

香港劍擊隊代表張家朗去年7月26日在東京奧運奪得男子個人花劍賽金牌，當日數百名市民聚集於觀塘apm商場觀看現場直播，在直播至張家朗領獎及大會升旗、奏國歌時，商場內有人發出噓聲。警方調查後拘捕1名報稱記者的41歲男子，為首次有人違反《國歌條例》被捕。事隔近1年後，警方落案起訴涉案男子侮辱國歌罪，案件今天（22日）下午在觀塘裁判法院首度提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及向被告提供法律意見。裁判官劉淑嫻將案件押後9月9日再訊，被告保釋期間不准離港及不得接觸控方證人。

41歲被告梁恩寧、報稱網媒記者，被控於2021年7月26日在觀塘觀塘道創紀之城5期APM商場內公開及故意侮辱國歌，即播放中國國歌期間高舉香港英國殖民地時期旗幟。被告今天在庭上聽取控罪時，要求書記「唔好叫我先生，唔該」。辯方亦向法庭投訴，指被告被警員搜身時遭到歧視性對待。

辯方今天申請暫緩答辯，以待索取文件及向被告提供法律意見。控方不反對押後，但要求增加保釋條件。裁判官劉淑嫻應辯方申請、將案件押後，並批准被告以現金5,000港元保釋，期間不准離港及須在收到旅遊證件後交回法庭，另須每星期到警署報到及不得接觸控方證人。

案件編號：KTCC 1220/2022