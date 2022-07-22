猴痘正式列為法定傳染病　政府稱暫無疫苗或藥物供應

早前韓國、台灣等亞洲國家相繼發現猴痘病例，由於擔心本地亦有輸入風險，澳門立法會今日(22日)下午3時，以緊急程序細則性通過《傳染病防治法》修訂案，正式將猴痘列入「傳染病表」附件。惟澳門政府表示，由於自1980年8月起，當局在防疫接種計劃內廢除接種天花疫苗，故現有42歲以下市民對猴痘病毒不具有任何免疫力，多位議員在會上則關注猴痘疫苗和藥物的採購、治療問題，乃至疫症宣傳推廣等應對方案。

政府於會上回應議員查詢，指當局已與藥物供應商接洽，但目前仍未有猴痘疫苗及藥物的供應，而世界衛生組織亦稱目前不需要大規模接種猴痘疫苗，故當局僅密切留意疫苗情況，一旦有相關藥物時便會加以儲備。同時表示，已向醫療界發出指引，當本地發現猴痘症狀時須立即通報衞生局。另外，亦有議員追問何時全面檢討及修改《傳染病防治法》，尤其是當中的處罰內容，並詢問《傳染病防治法》未來會否加入行政處罰安排。政府稱，由於現時新冠疫情未過，故現階段暫未考慮全面修法，但必要時會檢討及完善。

當局補充，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，與天花病毒同屬正痘病毒科，可透過外傷、體液、呼吸道飛沫等途徑，由動物傳染人類並於人類社區傳播。世衛早前亦表示，自今年5月以來，接獲一些非猴痘流行國家(包括歐洲、北美、澳大利亞和亞洲的一些國家)出現猴痘病例的報告。而截至前日(20日)，猴痘已擴散至超過70個國家，共錄得逾1.4萬宗病例並出現死亡個案；鄰近的韓國和新加坡亦相繼出現輸入病例，新加坡更出現1宗本土病例，而台灣地區近日亦先後發現2宗的輸入病例。