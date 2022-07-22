三合會案裁決前失蹤　和勝和前坐館「寸哥」被捕歸案須還押

警方於2016年開始策劃代號為「颶風」的臥底行動，派出臥底滲入黑幫搜集罪證，期間臥底曾被帶往參與上香儀式，更獲邀「過底」到另一黑幫，行動歷時近2年，警方拘捕多人，包括被指是和勝和時任坐館「寸哥」張仲榮。惟「寸哥」於裁決當日沒有到庭，被法官發拘捕令。直至昨日（21日）他被警方再拘捕，並於今天（22日）把他帶到區院應訊。法官把他的判刑押後至8月8日，並取消其保釋，期間須還押。

該案的6名被告依次是「寸哥」張仲榮（48歲）、蔡明陽（25歲）、徐偉雄（29歲）、林俊宏（26歲）、Majid Ayyaz（44歲）及張允耀（37歲）。本案涉及2016年12月16日在沙田寶福紀念館的一個上香儀式，控方指張仲榮曾自稱「和勝和」的「坐館」。另外，2017年9月至10月，當時已轉到另一黑幫的次被告，曾邀請臥底加入其幫會。6人分別被控聲稱是三合會社團的幹事、以三合會社團成員身份行事、邀請他人成為三合會社團的成員及聲稱是三合會社團的成員。結果其中張仲榮被裁定首罪罪成，其餘被告方面，唯獨第3被告徐偉雄就次罪獲判無罪。部分被告將於明天（23日）接受判刑，第6被告張允耀因須接受隔離，其判刑押後至8月8日。法官考慮到張仲榮需時檢視本案的裁決理由、及準備求情等，遂將他的判刑亦押後至8月8日。

除本案外，張仲榮另外亦與元朗區議員鄧勵東等5人，被控在元朗某芬蘭浴室自稱三合會成員。張仲榮早前亦缺席該案的提訊而被通緝。法官今指示張仲榮須就該案於9月15日應訊。

案件編號：DCCC 479､140､620/2019