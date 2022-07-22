景泰苑裝修合謀訂價　競審處向3公司1人士判罰

競爭事務委員會早前入稟競爭事務審裁處，指控3家建築工程公司及2名人士，涉嫌在本港首個綠置居項目新蒲崗景泰苑的室內裝修工程合謀定價，要求法庭施加罰款並禁止就任何裝修項目訂立反競爭協議。法庭早前頒下判詞，裁定上述公司及人士均違反守則，並於今（22日）判其中4名被告罰款28萬港元至約158萬港元不等，另一人則被取消董事資格3年。

本案的申請人為競委會，5名被告依次為金光工程有限公司（金光）、聯合金輝建築工程有限公司（聯合金輝）、豪景工程有限公司（豪景）、陳金水及林保旺。法官考慮到各被告的角色及是否合作後，最終判罰金光約39.8萬港元，判罰聯合金輝約148.4萬港元，判罰豪景157.9萬港元，判罰林28萬港元。至於林方面，法庭則下令消其公司董事資格，為期3年。

景泰苑位於新蒲崗，是首個綠置居先導計劃試點，為單幢式屋苑，樓高32層，於2017年6月底落成，合共857個住宅單位。競委會指金光、聯合金輝及豪景約於2017年6月16日至11月7日期間，在景泰苑提供裝修服務時，從事編配顧客及協調定價的合謀行為，違反《競爭條例》「第一行為守則」，而陳金水及林保旺則因參與有關合謀行為而牽涉入違反該守則。

案件編號：CTEA 1/2018