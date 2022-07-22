聯合部門全港反黑工行動　拘14人包括4名假難民

入境處本周一至周四(18日至21日)一連4天，在全港各區展開多個反非法勞工行動，以及連同警方執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕8名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名逾期逗留人士。

在反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了59個目標地點，包括地盤、食肆、餐廳及零售店舖等，共拘捕5名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工中，有2名女子是持「行街紙」。據悉，2人均是「假難民」身份留港，分別來自印尼及菲律賓，被捕時從事餐廳雜工。此外，於「冠軍行動」中，執法人員於東區搜查了27個目標地點，包括裝修中單位及垃圾站，共拘捕3名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為2男1女，均是持「行街紙」。據了解，2男是印度籍的「假難民」，被捕時分別從事倒垃圾及裝修。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。」發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者一經定罪，最高可處罰款50萬港元和監禁10年。