藉詞找女生當模特兒大肆非禮　積犯認罪囚4年

一名有多次非禮前科的男子去年4月尾隨女學生，並訛稱是時裝公司經理，稱女生適合當模特兒，然後帶對方到大廈梯間，聲稱要進行「敏感度測試」，要求女事主拉起上衣和褪下褲子，摸和舔其胸部及私處。涉案男子早前於區域法院承認1項猥褻侵犯罪，法官今（22日）指案情差劣，且男子已是第9次就相類罪行被定罪，心理報告更顯示他重犯風險高，認為他對社人會及公眾構成威脅，法庭量刑時須予以阻嚇及保護公眾安全，考慮後將他判囚4年。

被告鄔文豪（47歲、地盤工人），過往曾涉6個案件，共17項刑事紀錄，當中包括搶劫、襲擊及非禮。辯方求情指被告事後已後悔，且適時認罪，犯案因家庭及經濟壓力所致。法官判刑時指本案案情差劣，事主只是一名17歲中學生，被告計劃周詳地以假身份及藉口來蒙騙女事主，更利用器材獲取事主信任，即使事主其後着他停止，但他仍為滿足欲望而繼續侵犯。被告事後更向心理學家表示着女事主回家換衣服，因校服較難脫下。

法官續指，不難想像事主被侵犯期間定非常驚恐，其創傷報告顯示事件即使已經逾年時間，但事主外出時仍需母親陪同。事主亦怪責自己誤信被告致事件發生，更影響到其公開試表現。而案中另一個加重刑責因素更是被告已是第9次干犯同類罪行，之前亦已曾用相類手法來蒙騙年輕少女，為一名持續犯事的積犯，法庭須保護公眾及予以阻嚇，遂以6年為量刑起點，扣除認罪折扣後，判監4年。

案件編號：DCCC 873/2021