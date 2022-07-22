政Whats噏：職安健委員會又延期　或待立會暑假後再審議

政府5月份喺立法會首讀《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》，加重罔顧後果並導致工人死亡或重傷嘅僱主違例罰則。立法會相關法案委員會隨即展開工作，但唔知係咪欲速則不達，法案委員會喺6月17日召開第一次會議，但後續會議則3次改期。其中一次係因為議員黃國喺上禮拜進行快測後確診。鑑於黃國同相關法案委員會主席陸頌雄屬同一個工會，兩人喺立法會綜合大樓嘅辦公室又屬同一樓層，於是會議延期以防互相傳染。之但係，有訪客喺本周三到訪陸頌雄嘅辦公室，其後該訪客確診，雖然陸冇染疫。安全起見，會議再次延遲舉行。

至於該交付審議嘅條例草案，政府嘅講法係嫌職安健罪行判刑普遍偏低，未能產生足夠阻嚇力，認為要平衡勞資雙方利益，包括修訂《工廠及工業經營條例》同埋《職業安全及健康條例》以及附屬法例。法案建議涉及極嚴重職安健違法行為嘅罪行可交由較高層級嘅法院審理，最高罰款額增至1000萬元，最高監禁刑期2年。

但睇返過往委員嘅說法，有人認為單靠提高罰則，並唔可以避免發生意外，反而要求政府做好宣傳同教育工作喎。唔單止咁，亦有委員認為僱主同僱員同樣有責任。無論如何，始終都需要開到會先有得傾，反而有時想趕工，都唔一定真係推動到事情嘅進展嘅！