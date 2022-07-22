65廈納強檢涉大埔6屋苑　包括明雅苑景雅苑及美豐花園等

再增65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(22日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(23日至24日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於黃大仙竹園北邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠的地點如下：

1.將軍澳安寧花園4座

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田水泉澳邨山泉樓

2.東涌迎東邨迎悅樓

3.葵涌葵芳邨葵泰樓

4.藍田康華苑頌康閣

5.將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)

6.屯門欣田邨悅田樓

7.葵涌葵涌邨合葵樓

8.觀塘安達邨俊達樓

9.鴨脷洲利東邨東昌樓

10.將軍澳廣明苑廣昌閣

11.大圍隆亨邨學心樓

12.屯門育康街8號慧景閣

13.粉嶺皇后山邨皇滙樓

14.屯門澤豐花園澤泰樓

15.葵涌雍雅軒1座

16.荃灣海濱花園海蕙閣

17.銅鑼灣浣紗街25號龍濤苑2座

18.牛頭角彩霞邨彩日樓

19.大埔明雅苑明欣閣

20.鴨脷洲漁安苑彩安閣

21.天水圍天悅邨悅貴樓

22.天水圍天恩邨恩頤樓

23.香港仔石排灣邨碧園樓

24.觀塘翠屏南邨翠杭樓

25.秀茂坪寶達邨達安樓

26.大埔景雅苑景欣閣

27.將軍澳和明苑和暉閣

28.馬鞍山頌安邨頌和樓

29.大圍雲疊花園1座

30.青衣海悅花園1座

31.石硤尾白田邨昌田樓

32.柴灣小西灣邨瑞富樓

33.柴灣小西灣邨瑞隆樓

34.粉嶺欣盛苑欣麗閣

35.黃大仙竹園北邨桐園樓

36.大埔景雅苑景悅閣

37.屯門友愛邨愛禮樓

38.長沙灣幸俊苑俊禮閣

39.馬鞍山耀安邨耀欣樓

40.天水圍嘉湖山莊景湖居10座

41.黃大仙竹園北邨橡園樓

42.慈雲山慈正邨正安樓

43.上水清河邨清顯樓(3及3A座)

44.大埔寶雅苑興和閣

45.油塘油麗邨頤麗樓

46.東涌海堤灣畔1座

47.屯門兆畦苑兆強閣

48.長沙灣蘇屋邨百合樓

49.葵涌石蔭邨仁石樓

50.大埔宏福苑宏道閣

51.將軍澳都會駅城中駅9座

52.粉嶺山麗苑杏山閣

53.屯門山景邨景華樓

54.大圍美林邨美槐樓

55.牛池灣彩雲(二)邨明麗樓

56.油麻地駿發花園5座

57.大埔翠樂街11號美豐花園A座

58.火炭禾上墩街18號彩禾苑

59.油塘高翔苑高飛閣

60.香港仔漁暉苑天暉閣

61.葵涌麗梨花街8號盛境居1座

62.青衣青華苑華豐閣

63.葵涌和宜合道70號金恆樓

64.天水圍天恩邨恩翠樓