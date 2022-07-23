再有食店墮「佛跳牆」騙局　損失逾12.5萬元

警方昨日（22日）接獲一名43歲食店男負責人報案，指他早前收到來電，有人聲稱需要訂購大量食物，其後再要求食店向指定供應商代為訂購「佛跳牆」食用包。食店不虞有詐，其後致電該假供應商訂購食物，並將約12萬5千港元轉賬至該假供應商提供的銀行賬戶。該名男負責人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂向警方求助。警方經初步調查，將案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

自今年6月至7月間，全港發生多宗針對食店騙案，行騙手法相似，騙徒會致電食店，訛稱為學校及公司職員，聲稱訂購大量飯盒，在確認訂單後，騙徒會提供假入數紙，表示已付訂金。在獲取食店信任後，騙徒即進一步向食店訂購「佛跳牆」昂貴食材，當食店指沒有該些食材後，騙徒會介紹食店向指定供應商訂購有關食材。惟食店付款後，即與訂貨的客人及供應商失去聯絡。

旺角警區刑事部經深入調查後，鎖定一名涉案本地女子。本周二(19日)在觀塘區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕一名報稱無業的姓彭(48歲)女子，相信她與5宗騙案有關，涉款32萬港元。受騙食店分別位於旺角、大埔、沙田及荃灣。警方又指，致電訂購食材的騙徒是男子，因此相信騙徒不止一人；至於昨日一宗，是否屬同一幫騙徒所為，有待跟進。