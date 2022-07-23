九華泳池碧波盪漾　「人魚」網紅搔首弄姿　家長質疑教壞細路

油尖旺區著名男校九龍華仁書院(九華)近日捲入租泳池遭家長質疑的風波。事緣該校向一聲稱體育團體的組織租借校內泳池，被人用作舉辦「人魚體驗班」，有參加課程的人士事後更在社交平台貼相疑作宣傳，照片中人酥胸半露、姿勢性感撩人，有家長懷疑學校成為「網紅」宣傳之地，不滿九華只顧搵錢、妄顧事件「教壞細路」有違學校教育理念。九龍華仁書院回覆本報查詢指，近日發現有泳池租用者違反該校的租用條款，已即時終止該組織之租用。

本報接獲疑為九華學生家長的投訴，不滿有人在網上借九華之名做宣傳。據了解，事件涉及校方月初向一團體租借泳池，團體在上址舉辦了周日開班的「人魚體驗班」，該活動讓參加者體驗人魚游泳、穿着魚尾服在泳池美拍等。家長質疑上述活動雖在周日舉行，但仍有學生會於當日回校，擔心學生路過時看見上述活動、或會「學壞」，更憂慮有關照片流出後有損校風。她認為學校本持教育使命，反問是次活動是否向學生提供另類的「性教育」？直斥校方為「賺錢」，隨意向外間租借場地，沒作仔細了解，質疑校政混亂、如「無王管」。

九龍華仁書院解釋，租借設施行動是要配合教育局「開放學校設施推動體育發展計劃」，校方法團校董會批准開放學校設施供外間體育團體租用，以加強社區合作，強調租用者必須遵守相關租用條款。該校亦指有關團體違涉嫌反租用條款，已即時終止該團體租用。教育界議員朱國強表示，津校法團校董會有權決定租借學校場地予不同團體，但校方必須檢視租用機構的背景及活動內容，否則會惹來不負責任之嫌。是次活動校方接獲家長投訴，家長的意見及憂慮合情合理，希望學校加強監管，日後若再遇上此等團體，需認真審理申請，以釋除外界疑慮。