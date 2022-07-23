東方日報A1：戴住口罩倍覺苦　酷暑36℃極惡頂　戶外開工倡叫停

七月暑熱難耐，天文台昨日錄得入夏以來最高的攝氏35.6度，今日又迎來大暑，酷熱天氣下戶外工作中暑風險極高，勞工處正在研究暑熱指數及相關工作安全指引，有工會透露，每年均會接獲20多宗涉及工友中暑的求助個案，有建築工人更透露，曾試過一個月內兩度中暑，工會批評勞工處的《預防工作時中暑的風險評估》只屬於指引性質，既不能確保所有僱主遵守，也缺乏保障工人在極高溫下免於戶外體力勞動，建議當局把指引列為法定要求，當天文台錄得氣溫高達攝氏36度時，戶外體力勞動者便能按機制停工。翻查天文台氣溫紀錄，逾百年來，本港只試過5天氣溫超過攝氏36度（見表）。

勞聯主席林振昇表示，接獲不少工友反映高溫下工作的痛苦，指即使持續工作兩至3小時，亦不獲安排休息，認為政府須考慮將部分指引內容列為法定要求，包括氣溫限制，如氣溫高達攝氏36度時，就要停止所有戶外體力勞動工作。林另建議，以氣溫或者酷熱天氣警告作為制訂防暑措施指標，社會或較易理解，惟若使用暑熱指數，當局則要加強教育公眾，透過顏色級別，讓市民清晰獲悉中暑風險程度。至於就超過氣溫限制下哪一種工人可按指引停工，他認為應以需體力勞動的工種劃分，譬如戶外滅蟲人員及建造業工人。

有從事建築業的工人反映近日在戶外工地工作時出現中暑徵狀，尤其在商場進行維修工程期間，相關樓層並無設置冷氣，室內氣溫相信達攝氏40度。高溫下，離地工作風險倍增，有工人在鋁梯上安裝電燈時，一度感頭暈作嘔，更幾乎跌落地面。前線打工仔明言，即使向僱主要求增加休息時間，並要求設置風扇等降溫設備，都未獲正面回應，望政府加強監管。

林振昇引述廣東省的高溫下戶外工作指引，指當地氣溫達到攝氏37度時，工人在戶外露天工作不得超過六小時，攝氏39度以上便停止戶外工作。他認為，「極端酷熱天氣不會日日有」，對民生的影響有限，要求港府盡早制訂清晰指引，便能減少僱傭雙方爭拗，更可為工人作最後保障。

酷熱下戶外工作，除要捱烈日炙烤外，疫情下更加佩戴口罩，政府既已放寬社交距離措施，市民在戶外公眾地方進行劇烈活動可以不佩戴口罩，有關條款為何不能同樣放寬至地盤工地？林振昇認為，工地人數較多，為防疫安全，佩戴口罩工作恐難以避免，但事件更反映工人高溫工作的困難，促當局及資方增加工人休息時間。

香港物業服務聯盟主席甄韋喬表示，考慮到物業保安、清潔及園藝行業等工作均影響民生，擔心硬性規定酷熱天氣下的停工指標或不可行。他續指，現時保安業界內，在安排衣着上，普遍亦已選用透氣物料。

本報向天文台查詢攝氏36度高溫的統計，該部門回覆，自1884年來，天文台錄得每日氣溫達攝氏36度或以上的日數統計為5日，最近可追溯至2021年5月23日，當日所錄得的氣溫高達攝氏36.1度；而最高氣溫是攝氏36.6度，於2017年8月22日錄得。勞工處稱，將會巡查執法，確保僱主遵守法例要求，如果發現僱主沒有參考有關指引進行風險評估和採取合適的預防中暑措施，會採取相應的執法行動。

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