適齡學童減少　議員指縮班殺校難長久實施　倡引入外來學生撐場

本港近年適齡學童人口減少，教育局局長蔡若蓮日前承認問題短期內難以改變，香港中學議會及十八區中學校長會聯席日前去信教局，建議凍結中學開班數目，按各區人口彈性調節每班派位數目。身兼教聯會副主席的議員鄧飛今早(23日)在電台節目表示，凍結班級的做法只能為收生問題「短期止咳」，長遠要引入更多境外學生，否則學童人口持續下降，只會令香港的教育品牌瓦解，他建議引入東南亞或內地學生，支付全費就讀本港學校，先由私立及直資學校做起，再探討擴展至津貼學校。

對於教育局指未來會透過重置、合併、停辦等方法穩定教學發展，鄧飛認為，學校合併難度不在於行政安排，而是被合併的學校所屬學生是否願意到新校就讀，政府亦需要施以額外手段，例如知會小學在派位時毋須再選個別學校。

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成就表示，中學派位有既定機制，是否揀選個別學校視乎家長意願，難以由政府操控，又認為官校一向有收生不足時合併的做法，合併對於較大型的辦學團體亦會相對容易處理。他又指，學童人口下跌，小學推行自願減班是令教育生態走向良好的做法。