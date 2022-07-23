大灣區航空今首航飛曼谷　公司冀檢疫政策逐步放寬加快旅業復甦

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，首航客機HB 660今早(23日)起飛，該航機早上10時30分出發由香港飛往曼谷。今早約9時，航空公司櫃位外有零星旅客辦理登機手續。公司市場營銷及客戶體驗主管黎婉兒表示，本港目前仍有入境檢疫措施，希望政府在條件許可下縮短或取消隔離措施，相信對航空業及旅遊界復甦會是關鍵一步。另外，她基於商業原因未能透露乘搭首航的旅客人數，但截至昨日(22日)晚上7時，機票仍未售罄。

黎表示，大灣區航空申請了104航點現已獲批，不過申請海外地區許可證需時，這會影響了大灣區航空現時的可用航線，指如若成功申請會向大眾公布。黎認為，大灣區航空充滿優勢，中港市民都喜歡出外旅遊，港人一年可能至少出遊2至3次，部分人可能更多，加上大灣區有逾8,000萬人口，所以是一個很大的商機。

機師梁志坤指對負責首航感到興奮，稱自已在航空業工作30年，加盟大灣區航空是想跳出舒適圈，認為作為新的航空公司「應該好多嘢學」，亦相信晉升機會將隨公司規模擴展一直增加。被問及會否擔心本地疫情升溫會影響航空業，他相信政府會有相應策略，不太擔心，又認為香港航空業未來會起飛得更快，可以超越以前，特別是第三條跑道已完成興建。