何永賢承認覓地不足公屋輪候難回落　冀以組裝合成法加快落成

公屋輪候時間續創本世紀新高，一般申請者的平均輪候公屋時間已攀升至6.1年。房屋局局長何永賢今早(23日)電台節目承認，由於政府覓地不足，令公屋輪候時間愈來愈長，要停止升勢有一定困難，難以期望輪候時間一下子回落，當局未來希望利用組裝合成建築法，及利用設計及建造合約模式，加快公屋建設。他又指，政府會繼續豐富置業階梯，未來落成的綠置居細單位比例將會減少，但不會完全停建，希望為上車買家保留選擇。

何表示，會善用其建築師及在建築署興建防疫設施時的經驗，包括利用新建築技術、促進廠房和地盤同時製造建築配件、利用組裝合成建築法及協調跨部門工作等，加快興建房屋速度。他指出，以往房署較少使用設計及建造合約模式，認爲可將兩個元素放在同一合約，建造地基時同時進行上蓋及平台等設計。

對於行政長官李家超提出的「公屋提前上樓計劃」，讓基層入住配套未完善的公屋，以壓縮1年輪候時間。何表示，對居住環境欠佳、尤其住在劏房的市民而言，愈快編配公屋愈好，若市民日後獲安排入住設施延後落成的公屋，政府會考慮提供短期交通路線等支援。此外，當局提出成立「公營房屋項目行動工作組」，會在本屆政府上任100日內提交初步加快興建公營房屋的建議，何指小組正在想方法增加公營房屋供應，會盡快向社會交代。