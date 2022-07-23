海關偵破土瓜灣製毒及儲存工場　檢1900萬元海洛英拘3男

海關毒品調查科於周四(21日)，在土瓜灣區進行反毒品行動，期間截查一名男子，並帶他到一個唐樓單位進行搜查。海關在單位檢獲約20公斤、市值1900萬港元海洛英粉末，一批製毒及毒品包裝工具。海關毒品調查科高級調查主任梁國威表示，相信有人在單位內利用模子及油壓機，將海洛英粉末壓成磚狀，然後用印章及包裝工具，將海洛英包裝成海外純度較高的海洛英磚，意圖魚目混珠提高毒販的利潤。除此之外，關員在單位檢獲大量易燃及高腐食性危險品及一分記錄使用化學品的筆記。海關相信有人除了製作海洛英磚外，還可能製作其他類型毒品。

海關除了拘捕該名男子，還拘捕單位內兩名男子。三名被捕男子分別55、65及66歲，其中一人報稱地盤散工、其餘兩人報稱無業。三人分別被暫控一項「製造危險藥物」及一項「販運危險藥物」罪。行動中，海關已成功搗破一個製毒及儲存工場，並在住宅地區移除大量易燃及高腐食性危險品。

海關提醒市民，根據《危險藥物條例》，製造及販運危險藥物是極嚴重的罪行，最高可被判終身監禁和罰款500萬港元。