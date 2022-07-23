洗黑錢集團提供酒店食宿　12人落網涉款5100萬元　

警方近日留意到本港有一個較為有組織性、活躍於本地的洗黑錢集團，根據情報及深入調查後，發現集團的運作模式有組織性及分工精細。集團利用社交媒體以搵快錢作招來，招攬本地人士提供銀行戶口，並要求他們到指定酒店留宿5至9天，及安排俗稱「保安」的集團成員監視。集團向傀儡戶口持有人提供食宿，要求有關人士交出網上理財的登入資料、密碼及有關的電話卡。其後，集團會將電話卡運送至洗黑錢中心，而集團成員利手有關資料及電話卡，透過手機或手提電腦登記網上理財，然後取得網上銀行交易或網上銀行戶口的一次性交易密碼(俗稱「OTB」)。集團將戶口給其他詐騙集團，以收取騙款之用。當集團收到有關騙款後，會利用網上理財將錢轉走。有關程序完成後，集團才會讓戶口持有人離開酒店，及通常予以數千港元報酬。

警方鎖定集團主腦、骨幹成員的身份，同時鎖定一個匿藏傀儡戶口持有人及一個主腦清洗黑錢的地點。警方於周四(21日)及昨日(22日)展開代號「堅陣」的反洗黑錢拘捕行動，當犯罪集團再次安排傀儡戶口持有人入住酒店及開始清洗黑錢時，探員突擊搜查兩個位於尖沙咀及北角的酒店房間。警方拘捕2名負責洗黑錢的主腦、3名骨幹成員、以及2名剛入住的傀儡戶口持有人。警方在房間內搜獲多張電話卡、銀行卡、手機及手提電腦。其後，警方於港九新界多處，拘捕5名傀儡戶口持有人，相信他們早前與犯案集團有關。被捕的12人包括9男3女本地人士，年齡介乎21至70歲，分別涉嫌「串謀詐騙」罪及「串謀洗黑錢」被捕，當中部分集團主腦有黑幫背景。警方調查仍在進行中，不排除稍後會有更多人被捕。

初步調查相信，犯案集團操控逾30個傀儡戶口，由今年2月至7月期間，在5個月內清洗5100萬港元犯罪得益。集團與全港56宗分別投資、網上情緣、刷單員騙案有關，而騙案共涉款約3100萬港元。受害人有19男37女，年齡由20至65歲，損失由3000至370萬元不等。警方指犯案集團分別租住不同酒店，且租住時間短，以逃避警方追查。警方相信己徹底打擊一個洗黑錢集團，及成功及早識別部分仍在受騙的受害人，令他們及早發現自己早已墮入騙局，以免招致更多損失。