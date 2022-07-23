照顧者壓力爆煲　學者批政府支援零散　倡委任專員定期檢討

據統計全港殘疾及智障人士人數估計在65萬至68萬之間，加上人口老化，長期病患者日增，照顧責任往往落在數以十萬計的全職照顧者身上。嶺南大學亞太老年學研究中心總監陳澤群表示，以英國約10%人口為照顧者推算，香港約有70多萬名照顧者，他們平均照顧時間高達8年半，每周平均42小時照顧，傷殘人士照顧者更高達77小時，不論財政、體力及精神都構成壓力。他認為，香港目前幫助照顧者的服務相當零散，建議委任「照顧者專員」，負責統籌照顧者服務，定期檢討服務成效。

陳引述政府於今年5月發表的研究報告，指報告內容未有包括全港照顧者的需要，質疑這份報告不能作全港照顧者政策發展依據，譬如報告書對發放現金給照顧者採取極之消極的態度，在不支持現金津貼的同時，反而推動利用「社區券」支援護老者，惟不是每一區都有所需服務，更會增加他們所花的時間和憂慮，可見報告書漠視了照顧病患人工作的辛勞，更有違「居家安老」的長遠目標。

他續稱，香港目前幫助照顧者的服務相當零散，沒有一個中心提供全面而深入的服務予照顧者，亦沒有將照顧者視為「重點服務對象」，如「青少年」、「長者」、「傷殘人士」般，具體地服務他們，或以人口比例，在各區設立「照顧者服務中心」，解決他們經濟、情緒、社交及照顧技巧的需要，建議委任「照顧者專員」，專門負責統籌照顧者服務，並定期檢討服務成效，配合現屆政府「以結果為目標」的施政方針，解決照顧者的問題。