團體推出社區保育應用程式　透過VR技術穿越今昔深水埗

深水埗是新舊匯聚的社區，隨着重建及發展，社區中的人情和事物都漸漸消失。鄰舍輔導會今日(23日)公布，聯同科技企業創龍集團攜手合作研發的手機應用程式「留住埗城香」正式推出，將擴增實境(AR)及虛擬實境(VR)科技融入社區保育概念，承傳深水埗的歷史。鄰舍輔導會總幹事馮綉文表示，2007年輔導會已經開始推出口述歷史計劃，一直與深水埗街坊合作，集合他們的親身經歷，希望把歷史重現和演繹出來，例如由深水埗區長者組成「康齡劇社」演出的戲劇『留住埗城香』。

社會福行署深水埗區福利專員余偉業表示，自己進入深水埗區就好像到了時光隧道般，新舊建築交雜，很有獨特魅力。他又指，現時推出的「留住埗城香」手機應用程式能將此時此刻的市民與歷史聯繫起來。市民只要配合指定的AR手繪明信片，再經手機一掃，區內富有歷史性、標誌性的建築物便會立體地展現在眼前。馮亦表示，市民更可經手機即時選看與建築物相關 『留住埗城香』劇目選段，例如《公屋情》、《拾指生廈》等。

另外，鄰舍輔導會引用VR虛擬實境技術，配合長者街坊聲音導航，帶領市民穿越現今與昔日的深水埗社區，只要佩戴上VR眼鏡，便能猶如親身跟隨導賞員遊覽社區，例如遊覽以3D形式呈現的賽馬會創意藝術中心、美荷樓，以及嘉頓大廈，讓社區內較體弱的長者安坐家中也可以穿梭於現在及過去的深水埗社區。最後，鄰舍輔導會亦呼籲市民積極參與社區保育活動，亦希望有更多年輕人加入保育行動之中。