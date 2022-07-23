海關破3000萬大麻花儲存案　被捕男另涉大麻種植　押10.17再訊

香港海關於本周四(21日)偵破巨額毒品案，在上水搗破一個村屋大麻儲存倉，起出約值3,000萬港元、重約159公斤懷疑大麻花，拘捕一名本地男子，並為香港海關有紀錄以來偵破的最大宗大麻花儲存中心案件；海關經調查後又發現該漢另涉早前在元朗八鄉錦上搗破的一宗大麻種植案件。被捕男子今早(23日)被押解粉嶺法院就該兩案作首次提訊，暫時毋須答辯，同樣押後至10月17日再訊，以等候化驗相關毒品，期間被告需收押。

涉兩案的被告譚寶榮(30歲)報稱無業。就大麻種植案方面，被告被控一項栽種大麻植物罪，控罪指被告於2022年7月18日在元朗錦田蓮花地242號裁植411株大麻植物。辯方表示會就該案向控方索取文件再向被告提供法律意見，故申請將案件押後答辯，裁判官批准其押後申請。

至於涉及村屋大麻儲存倉的案件，被告被控兩項販毒罪。控罪指被告於2022年7月21日在上水金錢村4巷38號對出位置及該處地下分別販運1.2公斤及157.8公斤大麻。控方就該案申請押後至10月17日，以等候化驗相關毒品，裁判官最終批准控方的押後申請。被告就該兩案均沒有任何保釋申請。

案件編號：FLCC 940,941/2022