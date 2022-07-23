33歲男教師涉商場偷拍裙底　揭手機藏1500張春光照　准保釋候審

任職教師的男子於本周三(20日)被鐵路警區特遣隊人員發現，於旺角港鐵站上蓋的商場扶手電梯疑偷拍女子裙底春光，並將其拘捕，被捕男子更被指在其手機藏有疑為裙底照約1,500張。他今早(23日)被押往九龍城法院，被控一項非法拍攝及觀察私密部位罪，暫毋須答辯。裁判官按控方要求把案件押後至9月2日再訊，以等候警方進一步調查，期間被告獲准以1萬港元現金保釋。

報稱任職教師的被告梁榮燊(33歲)被控於2022年7月20日，在旺角港鐵站B4出口T.O.P. This is OurPlace地下樓層之扶手電梯上，為了性目的或不誠實地拍攝X的私密部位，若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，被告亦不理會作出以上所描述的行為是否獲得X的同意。

辯方律師有為被告申請保釋，最終獲裁判官批准以1萬港元現金保釋，但需交出旅遊證件、不得離港、需居於報稱地址、每周到警署報到3次、不得直接或間接接觸控方證人，及不得直接或間接接觸曾任教的兩間學校的所有前任或現任教職員與學生。據悉，經警方調查後發現，被告的手機藏有懷疑屬裙底照的約1,500張照片。

案件編號：KCCC 1774/2022