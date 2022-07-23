聲稱三合會幹事罪成　和勝和前坐館「寸哥」候懲　另4人判社服

警方於2016年派臥底滲入黑幫搜集罪證，期間臥底曾被帶往參與上香儀式，更獲邀「過底」到另一黑幫，行動歷時近2年，警方拘捕多人，包括被指是和勝和時任坐館「寸哥」張仲榮。張等6人經審訊後，被裁定聲稱是三合會社團幹事等7罪罪成。其中「寸哥」在本月初裁決前潛逃，至上周四(14日)再被捕，他及另一人押後至8月8日判刑。其餘4人則安排今(23日)在區院判刑。法官郭偉健批評黑幫利用喪禮作掩護，來達致展示堂口實力等非法目的，公然挑戰法治。但考慮到4人不是策劃喪禮的人士，部分更是「小嘍囉」，加上案發距今多年，故判4人履行150至180小時社會服務令。

6名被告依次是「寸哥」張仲榮（48歲）、蔡明陽（25歲）、徐偉雄（29歲）、林俊宏（26歲）、Majid Ayyaz（44歲）及張允耀（37歲）。其中張允耀因須接受隔離缺席聆訊，與「寸哥」同於8月8日判刑。本案涉及2016年12月16日在沙田寶福紀念館的一個上香儀式，控方指首被告曾經自稱「和勝和」的「坐館」。另外，2017年9月至10月，當時已轉到新義安的次被告，曾邀請臥底加入該三合會。

4名今日判刑的被告之代表大律師求情時提到，事件已事隔多年，對被告造成心理負擔，希望法庭判處非監禁式刑罰。當中蔡的代表大律師指，被告身材矮小，希望得到他人保護，才誤交損友。法官判刑時則指，雖然本案所涉事件不涉暴力，但為了增加堂口凝聚力，讓成員互相認識，展示實力，黑幫選擇以合法的喪禮作掩護，行為公然挑戰法治。即便如此，報告顯示，4名被告已離開三合會，有穩定工作，看來已改過自新。平衡案情嚴重性、被告角色及減刑因素，判徐偉雄履行150小時社服令，其餘3人則履行180小時社服令。

案件編號：DCCC 479/2019