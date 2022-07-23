本港青年問題多　麥美娟：構建平台讓年輕人表達意見

本港青年政策欠檢討，港青流動機會難如登天。昨天政府宣布委任新一批副局長及政治助理後，民政及青年事務局局長麥美娟今日（23日）與該局候任副局長梁宏正共同出席一項青年活動。兩人均強調青年發展為重中之中，將繼續透過不同渠道，構建平台與青年溝通，令更多年輕人參與公共事務。

麥美娟表示自上任以來，透過不同渠道接觸不同背景的年輕人，強調「要知道佢哋需要啲咩，諗啲咩」，冀可培養青年正面思維及價值觀，以及參與公共事務，認為此舉有助加強他們對香港及國家的歸屬感。至於被問到上任後會否改變過往的敢言作風，麥指人的性格難以因為崗位而改變，但希望自己行事風格會令政策局有新氣象，又指各個同事同她一樣爽直，會發揮團隊精神，令工作更到位。在區議會議題上，麥指需依照基本法運作，檢討亦朝此方向出發，至於產生辦法等未有具體方案，強調不會限制任何人參與。

此外，麥美娟亦稱讚梁宏正有多年青年工作經驗，對接觸不同青年人都有經驗，舉辦活動時都會多角度思考，該如何為社會作貢獻。至於首次以候任官員身份出席活動的梁宏正則多謝麥美娟邀請，指「未來日子責任重咗」，而局內氣氛相當好，會幫助政府處理更多青年同地區事務。