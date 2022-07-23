政Whats噏：誰是大嘥鬼「餅印」？　黃錦星：千古之謎

政府眾多嘅宣傳代表中，環境局推出嘅虛擬角色「大嘥鬼」可謂深入民心，然而坊間常有猜測，指時任環境局局長黃錦星嘅外表，同大嘥鬼十分相似，尤其是兩者嘅頭頂都係牛山濯濯，簡直「餅印」一樣呀！因此有網民以「父子」嚟形容黃錦星同大嘥鬼嘅關係。而黃錦星嘅社交專頁今日(23日)就貼文交代，大嘥鬼形象嘅創作緣由。

正所謂「好醜命生成」，話說大嘥鬼嘅形象係來自「眼闊肚窄大嘥鬼」呢個「七字」命格，於是創作團隊就據此而構思十多個造型。雖然貼文並無明言，最終嘅大嘥鬼造型係邊個挑選同「拍板」，而係好隱晦咁話「不知是否某某覺得某造型甚有親切感而揀之？」，然後又補多句「千古之謎」，但答案其實都不難令人心領神會。但無論點都好，即使大嘥鬼並非按照黃錦星嘅外貌而產生，只要達到宣傳效果，令大眾更加關注惜食環保，都算係功德圓滿。

貼文又提到，今日所見嘅大嘥鬼造型，原來當初心口係有毛㗎，理由係創作團隊想大膽創新推環保，設想大嘥鬼膽生毛會否好啲。但點解後來又變成「光脫脫」呢？呢方面黃錦星就無提及啦。