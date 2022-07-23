書展適逢周末人流增　市民入場等45分鐘　展商推6折優惠吸客

新冠肺炎疫情下，書展來到第4天，今日(23日)適逢周末，場內人潮比過去數天顯著增加，有參展商表示今年人潮比去年多4分1，但由於仍未開關導致內地客變少，對於銷量則保持平常心，而今年受歡迎的書籍有故宮、書法等類別，升中補充練習同樣有不少家長選購，人均消費約在500港元，場內部分攤位更以6折優惠套裝吸引來客，甚至有人一次過買30本書。至於有市民則稱由於會場設人流限制，故入場需時45分鐘，較往年的輪候時間更長。

市民張小姐到書展為升中的子女購買玩具、課外書及補充練習，亦打算購入衞斯理和其他本地作家書籍，今日已經花費了2,000港元，預計會再花費1,000港元。她又表示自己上午11點來到灣仔，但由於會場進行人流管制，故在場外排隊等候了45分鐘才入場。她認為近2年書展的人潮沒有以往多，指「以今日嘅人潮應該唔需要打咁多蛇餅」。她續稱，因場內不能飲食，擔心子女挨餓逛書展，故明日(24日)會在午飯後才攜同子女入場。對於目前疫情反覆，她認為入場未必會感染病毒，但會提醒子女做好消毒、注意衞生，「始終(病毒)防不勝防，唔擔心得咁多」。

參展書商梁先生表示，有提供6折的套裝優惠，熱銷的書籍有故宮相關書籍、語法書籍等，人均消費港幣500左右。他指出，因為熱銷的套裝書籍價格較高，故人均消費比往年高，而今天的人流不少，他對今年銷情感樂觀。另一參展商麥先生亦指出，今年人潮較去年多了4分之1左右，但目前中港仍未開關，故內地來客變少，他指升中程度的英文補充練習最熱賣，原因可能是家長擔心子女升上英文中學追不上進度，而家長也都願意消費，指「畢竟一年一度，大家嚟書展都係掃平貨」。他又表示來客平均購買3至5本書籍，人均消費200港元左右，買得最多的顧客甚至買了30本，但由於去年銷情只有預期的一半，故他對今年銷情會保持平常心，主要是希望顧客在書展結束後都會光顧。