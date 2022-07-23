今增4265確診　包括231宗輸入個案

第5波疫情復熾。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(23日)新增4,265宗確診，包括231宗輸入個案，是本港連續第3日突破4,000宗，昨日(22日)再多7名患者離世。另再多兩間護老院舍共出現3宗新個案；學校方面，九龍華仁書院等3間學校因出現疑似傳播個案，涉疫的個別班別須停課一周。葵涌醫院有病房出現6人確診，病房目前已停收新症。

輸入個案中，104宗在機場找到，98宗於檢疫設施中發現，另有29宗於檢疫後發現。病例來自52個國家，當中英國佔最多，有50宗；新加坡有14宗、美國及泰國均有13宗、德國有12宗、菲律賓11宗。另本港變種個案再有上升，BA.2.12.1上升至2.5%，BA.4或BA.5上升至1.4%。

醫管局方面，今日新增54名員工確診。葵涌醫院復康病房有一名員工於7月19日確診，同一個病房隨後昨日再多5名院友確診，同房4名病人被列為密切接觸者，有關病房暫停接收新症，確診患者已轉送到瑪嘉烈醫院治理。另外，醫管局病床調教已進入第二期，代表短時間內可調動2,000張病床，強調是靈活及彈性，隨應付新冠疫情外，亦希望能保持現有服務。目前醫管局兒科隔離病房使用量48%，深切治療部使用量則是5成。