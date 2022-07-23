再多7名患者離世　94歲長者在家暈倒亡

本港再有患者感染新冠肺炎後離世。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日(23日)公布，昨日(22日)新增7宗死亡個案，包括6宗醫管局呈報及1宗在家死亡個案。後者為94歲長者，已接種2針科興疫苗，在西貢居住，患有腦退化及哮喘，需他人照顧，其家人曾於本月6日確診，自己翌日亦快測染疫，本想本月8日到指定診所求醫，惟不幸暈倒，其後過身。

其餘6宗死亡個案，包括4宗在醫院離世及2宗由公眾殮房呈報。醫院個案方面，其中一名為63歲男病人、一名96歲女病人於前日(21日)離世。另外有1男1女昨日離世，年齡介乎89至91歲，4位病人均不屬院舍。餘下兩名殮房個案，分別是93歲女性及64歲男性，分別於7月11日及13日因於家中暈倒，送到明愛醫院及廣華醫院急症室，搶救無效過身，其後在公眾殮房發現呈新冠病毒。

醫管局離世病人中，第一位96歲女性無打疫苗，有高血壓、糖尿、冠心及哮喘背景，她本身是密切接觸者，因女兒染疫。7月11日因腰骨痛及小便有困難入院，隨後病情媛和，於7月15日轉至北大嶼山感染控制中心，惟至前日過身。第2名死者為63歲女性，已打2針，有高血壓及糖尿，另有未期眱臟癌，7月15日入院，曾嘔血，快速和核酸檢測均染疫，醫院曾給藥治療，不過相信因癌症關係，令病人呼吸系統變差，至前晚過身。第3位死者為89歲男性，已打3針，有腎衰竭、腦退化、胃出血，7月7日快測染疫，10日曾到指定診所，17日因不適再到那打素急症室求診，有氣促，另照X光後發現有肺炎，當時的核酸檢測發現染疫，CT值低於20，情況持續變差，至昨日早上過身。第4名死者為91歲女性，已打2針，本身有高血壓、冠心病，7月3日經伊利沙伯醫院急症室入院，當時狀況右邊身邊感到無力及講野不清楚，入院後經掃描後亦發現有一個缺血性中風情況，隨後轉至佛教醫院，16日發現核酸檢測染疫，7月21日發現血壓高，神智再變差，再轉為伊利沙伯醫院作掃描，發現有腦出血，22日過身。