消費券轉會申請今截止　市民陸續到服務中心補交資料

第2階段消費券計劃轉會申請登記至今日(23日)截止，旺角始創中心的臨時服務中心現場雖未見人龍，但仍有不少市民陸續到場重新補交資料，其中有市民向《東網》記者表示，因經濟需要而提前領取強積金，自己並無移民，惟被當局指不符合資格；也有市民因嫌八達通不方便，遂到場申請轉會。

方女士表示，自己之前因有金錢需要，所以提早領取強積金，但卻被視為永久離開香港，繼而收到政府訊息，需到臨時服務中心重新補交資料。她認為，市民取回強積金並不代表需要移民，可能只是有經濟上的需要。對於取回強積金人士會被視為永久離開香港一事，她直言感到奇怪，認為強積金機制不夠完善。有類似情況的黃女士亦表示，自己曾經因為返回內地照顧家人，而需要提前取回強積金，回港後卻收到政府訊息，需要重新補交資料證明自己仍在香港居住。

另外，陳女士因無法領取八達通剩餘的1,000港元金額，遂到臨時服務中心詢問。她指，以八達通領取消費券不方便，因為在八達通中消費券金額與現金增值金額沒有分開顯示，而在購物時，有些商家並不收取消費券，便會扣除現金增值金額，導致她誤以為自己已經達到可以領取剩餘消費券的消費金額。而陸先生則認為Wechat Pay優惠較少，因此到中心申請轉會。