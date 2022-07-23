住家外現馬蜂窩　市民求教點樣算　網民提醒勿開窗

家有蜂窩點樣算？有市民今日(23日)在社交平台發貼表示「窗外有個馬蜂窩」，向有經驗人士求教處理方法。從貼文所附的圖片可見，由室內望向窗外，在窗戶角落赫然有一個碩大的蜂窩，猶如沙煲底緊貼玻璃外的牆身，定睛一看，甚至發現有十數「大大隻」馬蜂正在守護「家居」。有其他網民提醒發貼者切勿開窗，並建議「打1823，找蟲鼠組來處理」，亦有人留言指政府未必會在私人地方採取行動，「叫私家滅蟲公司開價，都係自己執行實際」。

另有網民則開玩笑「用熱水沖蜜糖飲」，但被糾正馬蜂沒有蜂蜜，亦有人道「貼張告示話畀佢知，要佢搬走啦，唔好強拆」；有曾遇過類似情況的網民稱「打畀管理處，佢點個火球伸出去，情況驚險但有用」，不過有人則警告「唔好自已搞，呢啲蜂可針完又針」，甚至直言「(蜂巢)大得好快架，一個下午就變波，快哋打畀管理處」。

馬蜂又稱胡蜂、虎頭蜂，根據資料，其分布廣泛、種類繁多，且飛行迅速又具有攻擊性，由於築巢速度快，若蜂窩體積與藏有的蜂群成正比，若遇到攻擊時，會群起而攻之，並可引致過敏及毒性反應，嚴重者足以致命。而過去亦不少發生被馬蜂螫傷而死亡的個案，有專家曾指出，蜂類在春夏會建造新巢，並選擇分巢或放棄舊巢，且蜂群會不斷巡邏以決定築巢地點，而一般的滅蟲公司會先噴藥水殺死裏面的蜂群，繼而拆走整個蜂巢，但過程要相當快速。