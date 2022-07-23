土瓜灣女子20樓露台企膠櫈抹窗　網民：隨時變凶宅

新冠疫情期間，家居勤清潔消毒固然是好，但都要留意自身安全。有網民今日(23日)在Facebook群組「土瓜灣之友」上傳一張相片，見到一名女士正在露台清潔，惟細心一看她站在膠櫈上拿着地拖抹窗，若稍有不慎、失平衡，隨時會墮樓喪命。樓主更直言：「嗰度起碼廿樓高，無人值得用一條命去清潔一塊玻璃。」

網民發文表示，相片中的女性在露台抹窗時戴住口罩，「我估佢係鐘點工人啦」，並希望屋主如見到該貼文，「懇請你下次要阻止佢咁做」。事件引起大批網民關注，均警告「失平衡真係會墮樓㗎！」、「用命嚟抹窗」、「隨時豪宅變凶宅」、「唔跌個人跌支棍落去都大鑊」、「自殺式抹窗」。

目前未知相中女子是屋主或鐘點工人，但若是出事，業主可能有法律責任。據勞工處外傭僱傭合約規定，當僱主要求傭工清潔窗戶向外的一面(外窗)，而窗戶並非位於地面、毗鄰可合理地供傭工安全工作的露台或走廊，則必須已安裝窗花，而窗花須鎖上或被固定。而據僱員補償條例，無論聘用全職或兼職鐘點工，於工作期間意外受傷或死亡，僱主一般情況下都要承擔法律責任，故需要為鐘點工購買勞工保險。