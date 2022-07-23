猴痘席捲74國　世衞列國際關注突發公共衞生事件

全球新冠肺炎疫情未止之際，世界衞生組織總幹事譚德塞周六（23日）宣布，正式把猴痘列為「國際關注的突發公共衞生事件」（PHEIC）。

自5月起，全球多地開始爆發猴痘疫情，隨後開始蔓延。譚德塞周六在記者會稱：「基於所有原因，我決定把全球爆發的猴痘疫情列作『國際關注的突發公共衞生事件』。」根據美國疾病控制及預防中心（CDC）資料顯示，全球已有74個國家及地區出現猴痘確診病例，總數達到超過1.6萬宗。在亞洲，新加坡、台灣、南韓、泰國、印度及多個中東國家均出現猴痘患者，而澳洲亦錄得42宗確診病例。

《國際衞生條例》把「國際關注的突發公共衞生事件」定義為「通過疾病的國際傳播構成對其他國家的公共衞生風險，以及可能需要採取協調一致的國際應對措施的不同尋常事件」，意味情況嚴重、突然、不尋常或意外；公共衞生影響超出受影響國家的邊界；可能需要立即採取國際行動。《國際衞生條例》是一項具有約束力的國際法律協定，對世衞組織所有會員國適用，旨在幫助國際社會預防和應對有可能跨越國界並威脅到世界各國人民的緊急公共衞生風險。