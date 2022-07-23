多65廈納強檢　大埔寶雅苑及將軍澳峻瀅上榜

再增65幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(23日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(24日至25日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於青衣長亨邨重開流動採樣站。位於黃大仙竹園北邨的流動採樣站會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.青衣青泰苑祥泰閣

2.香港仔香港仔大道238號南灣御園

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田水泉澳邨樂泉樓

2.粉嶺雍盛苑雍薈閣

3.葵涌葵馥苑樂葵閣

4.柴灣華廈邨華欣樓

5.東涌逸東一邨清逸樓

6.大圍美田邨美致樓

7.牛池灣彩雲二邨豐澤樓

8.沙田㘭背灣街23號旭禾苑

9.秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

10.香港仔田灣邨田康樓

11.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍第二座

12.馬鞍山利安邨利華樓

13.東涌裕東苑賀東閣

14.柴灣漁灣邨漁進樓

15.石硤尾石硤尾邨美禧樓

16.大圍豐盛苑富盛閣

17.黃竹坑南濤閣2座

18.青衣長亨邨亨俊樓

19.大埔昌運中心富昌閣

20.觀塘寶珮苑寶瑚閣

21.將軍澳健明邨明宙樓

22.葵涌荔景紀律部隊宿舍第三座

23.柴灣柴灣邨灣映樓

24.粉嶺景盛苑歡景閣

25.馬鞍山恆安邨恆峰樓

26.東涌逸東一邨舟逸樓

27.東涌映灣園賞濤軒1座

28.黃大仙竹園北邨蕙園樓

29.大埔曉運路2號德雅苑

30.大埔寶雅苑家和閣

31.鴨脷洲海怡半島怡豐閣

32.青衣青衣邨宜業樓

33.秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓

34.屯門兆軒苑順生閣

35.將軍澳景林邨景榆樓

36.將軍澳善明邨善禮樓

37.土瓜灣欣榮花園2座

38.藍田康雅苑荔雅閣

39.粉嶺祥華邨祥順樓

40.油塘油麗邨卓麗樓

41.屯門大興邨興昌樓

42.上水天平邨天祥樓

43.將軍澳茵怡花園5座

44.天水圍天富苑雅富閣

45.大埔富善邨善雅樓

46.荃灣麗城花園1期2座

47.天水圍天恒邨恒輝樓

48.天水圍嘉湖山莊樂湖居1座

49.馬鞍山福安花園1座

50.大埔大元邨泰榮樓

51.葵涌葵聯邨聯悅樓

52.將軍澳峻瀅7座

53.黃大仙黃大仙下二邨龍安樓

54.將軍澳將軍澳廣場3A座

55.牛頭角彩盈邨盈安樓

56.北角寶馬山道4號天寶大廈B座

57.沙田水泉澳邨清泉樓

58.馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

59.青衣青華苑華翔閣

60.東涌逸東一邨漁逸樓

61.天水圍天盛苑盛旭閣

62.藍田平田邨平信樓

63.牛池灣坪石邨金石樓