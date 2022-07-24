長者照顧服務券　推出8年仍試行

地區康健中心以公私營合作模式營運，政府早於2013年推行相同概念的「長者社區照顧服務券試驗計劃」，惟計劃推出逾8年仍在「試驗」，有社區券未被充分利用，申訴專員公署決定主動調查。關注團體認為，計劃成效未如理想原因是長者對私營醫療機構缺乏信心所致，促加強教育宣傳提升成效。

申訴專員公署前年12月初決定主動調查，審研「社區券試驗計劃」的運作安排，包括服務規劃、審批申請流程、協助長者選擇服務等，以便向政府提出改善建議。而長者可憑券獲社會福利署認可的服務單位提供日間護理和家居照顧服務，例如個人照顧、復康運動、膳食，以及住宿暫託服務，惟截至2020/2021年度，獲發社區券的人數中，有逾兩成長者領券後未有使用服務便離開試驗計劃。

香港長者權益協會總幹事李立航指，該計劃當年構思是以公私營合作的模式推出，惟當中的合作機構未必是長者所熟悉的公營醫院及傳統的社福團體，部分長者對私人機構缺乏信心，故此即使持有服務券也未必會去使用，政府需要做好教育及宣傳工作，增加長者對私營醫療機構的信心，才會有效增加計劃的成效。