東方日報A1：康健中心無作為　19億公帑枉費

政府近年豪擲近19億元，以公私合營力推地區康健中心及康健站，務求在18區提供基層醫療服務以紓緩公院壓力。但按前食物及衞生局最新數據，有中心已變「老人中心」，近九成參加者為中老年人，年輕人佔不足一成，仿似供長者歇息。有長者卻直言中心只着他減肥及聽講座，作用有限；年輕人則指中心雖設有健身設施，惟缺乏宣傳又形象老土，難達致全民參與。有地區人士批評康健中心定位模糊，與現存設施功能重疊。關注團體則指當局可按地區人口老化程度訂立服務核心，否則只會淪為豪華版老人中心。

「叫我減肥，減到一早減咗。」年過八旬的李伯伯與太太早前獲邀到深水埗地區康健中心，患糖尿病超過30年的他自知有肥胖問題，並稱本以為中心可供良方，卻只是量度血壓及着他聽講座減肥，直指無用；而同患高血壓的李太一向在公立醫院覆診及定期服藥，惟康健中心職員卻轉介她去看私家醫生，起初不用收費，其後卻要每次收取150元，她坦言現時長者享有免費醫療服務，康健中心卻要轉介她到收費的私營機構，擔心重複用藥，令她無所適從。

地區康健中心及康健站提供健康推廣及評估、慢性疾病管理和社區復康等服務，採會員制讓當區居民參與。按照前食衞局最新數據，深水埗康健中心有3,700名會員，當中45至65歲或以上人士佔83%，14歲以下只有200人；而營運逾兩年的葵青地區康健中心，會員有約2.4萬人，惟中老年人比例達93%，14歲以下同樣只得200人，佔整體0.8%，而15至44歲群組亦僅得6%，惟該中心的通訊小冊子主要為幼童的活動照。

政府目前已投放逾13億元為4間康健中心招標，暫有3間已投入服務，亦投放近6億元設立11間地區康健站（詳見列表）。李氏夫婦到訪的深水埗地區康健中心合約價值超過3.1億元，中心佔地逾一萬平方呎。記者早前到訪，發覺內裏設施華麗，有健身中心、體感功能運動區、以至大型演講廳及廚房等，而到訪中心的市民多屬長者。5月底才投入營運的屯門地區康健中心以大量落地玻璃設計，健身室設施最多，包括多部健身單車及划艇機等，惟記者中午到訪時訪客稀少，入口處亦不起眼，記者要透過保安員指示才得悉中心位置。至於2019年營運的葵青地區康健中心同樣設備齊全，位於簇新工業大廈內，面積更逾1.6萬平方呎，雖有天橋接駁至港鐵葵興站，惟記者早前中午卻看見訪客不足10人，職員反比訪客多。

就讀大學的曾同學直言未聽過有關康健中心，而中心提供免費健身設施，相信會吸引年輕人，但他坦言政府的設施予人老土形象。事實上本港社區現存多種輔助醫療設施，如衞生署轄下有13間學生健康服務及評估中心、18間長者健康中心；政府亦於北大嶼山、天水圍及觀塘設立3間社區健康中心。

「個感覺係唔湯唔水，會員多數係老人家，好似忽略咗其他年齡層。」葵青區議員梁志成指，街坊反映到中心大多是聽講座及做健身，花近3億元公帑的服務與原本想法有出入。區內亦有多種社區健康中心，康健中心定位不清恐會資源重疊，而現時長者牙科服務不足，康健中心應增加此類保健服務為社區增值。

香港長者權益協會總幹事李立航認為，康健中心的定位是各類年齡層，惟從會員人數看來卻予人「豪華版長者中心」之感。他認為應按該社區人口老化情況作定位，如地區較年輕，則要透過推廣和宣傳吸納年輕市民會員，亦要因時制宜，如疫情下作為接種中心，市民接種前接受健康評估，讓資源用得其所，同時亦要關注市民的精神健康。

前食衞局發言人指，康健中心的理念是提升市民預防疾病意識和管理個人健康能力，除地區康健中心外，11區的地區康健站亦已陸續分階段投入服務，將會在全港層面加強宣傳，務求市民大眾可更了解計劃和服務。

■記者林建平

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