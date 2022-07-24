警旺角連日掃黃賭毒及防疫巡查　共拘28男女

旺角警區刑事部、特別職務隊、牌照課及西九龍機動部隊聯同相關部門人員一連兩日(21及22日展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查區內3個住宅及商業單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔、一個懷疑賣淫場所及一個懷疑毒窟。警員亦巡查區內18個場所，包括遊戲機中心、桌球室、酒吧以及餐飲場所，以確保處所負責人及顧客遵守相關防疫措施。

行動中，共拘捕18男8女(21至69歲)，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」、「經營毒窟」及「管有攻擊性武器」。當中被捕的11男3女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，警員在行動中發現黑布街74-76號一食肆內一名23歲姓施男員工未能提供有效的疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》，警員將會向他發出定額罰款通知書。有關場所負責人沒有確保場內員工遵守防疫條例規定，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，警員將會向該負責人發出傳票，而該食肆亦需要暫停晚市堂食14天。警員亦分別在通菜街的兩間酒吧內發現一名27歲女子及一名38歲女子使用他人的針卡進入酒吧場所，2人涉嫌「誤導警務人員」被捕，現已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。