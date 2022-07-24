港大111周年校慶　響應十四五規劃建科創地標　預計2024年落成

香港大學於昨日(23日)舉辦111周年慶典暨科創地標「Tech Landmark」項目動土儀式，項目預計在2024年落成，內設12所研究院，從事人工智能（AI）、大數據、智能材料、量子科學和生物醫學工程等跨學科研究，為港大重點研究基地，成為創新思維、學習、教學、研究和創業的樞紐。港大校長張翔指，Tech Landmark動土見證開拓知識及應對未來，憑藉對老齡化社會、智能城市、大數據等重大課題的研究應用，將創新科技和方法改善社會民生。

該項目不僅是港大發展的重要里程碑，也為大學未來連串結合人文學科與世界級創新科技結合的項目展開序幕。未來幾年的前沿基建項目，還包括設有世界級研究及深科技實驗室的全球創新中心（Global Innovation Centre）、蒲飛路校園的可持續發展及智慧校園空間、港大深圳校區，以及為延攬及培育人才所需的居住及其他設施等。

Tech Landmark計劃是港大響應國家「十四五」規劃、致力推動香港創新科技發展、確立香港成為國際創科中心地位的重要一步，將為國家加快科技建設，作出學術、研究及培育人才方面的貢獻；港大亦感謝兩位長期支持大學發展的合作夥伴郭氏集團和信興教育及慈善基金，合共8億元的捐贈。