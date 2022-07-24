新冠毒鏈難斷 　單日確診數字持續攀升　專家料重上5位數

疫情再升溫，本港近期每日新增確診宗數持續在四位數，並已連續多日突破4,000宗。中大醫學院院長陳家亮今日(24日)在電台節目表示，預料單日確診會重上5位數水平，即每日逾萬宗。他指出，中大醫院在設計階段已預留特別病房，接收傳染性高的病人，可以協助醫管局接收患者。

另外，他表示，確診患者康復後出現「長新冠」後遺症的情況令人關注，中大有持續為疑有「長新冠」症狀的康復者，提供綜合式服務，包括糞便分析，了解腸道微生態情況，同時正開展有關「長新冠」的研究，為期3個月，收集數據，了解「長新冠」對市民身體的影響，讓政府規劃醫療服務。

陳家亮稱，過去一段時間曾經與政府就有關「長新冠」的問題商討，對方不清楚嚴重性，醫管局指已有足夠醫療服務應付，衞生署則表示要向醫管局查詢，已涉及責任誰屬的問題，他認為「長新冠」不單止涉及公營醫療架構，同時可推動私營中西醫合作。至於對於本港的醫學人才培養及吸納，陳家亮指出，本港兩間醫學院學額已增加，但「遠水救不到近火」，硬件設施亦未能追上，吸引人才來港任教仍面對痛苦的挑戰，引入非本地醫生是其中一個方法，但要做好把關。