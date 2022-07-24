檢測站無瓦遮頭　職員曬到暈　市民轟高官安坐冷氣房度屎橋

踏入盛夏以來，本港持續錄得逾攝氏35度的高溫，昨日(23日)「大暑」更有蚺蛇尖山客中暑亡，陽光「毒辣」，出街曬一曬，皮膚已經「紅卜卜」，不少人周末都寧願留在家中涼冷氣。不過，部分人就被政府強制外出，有市民因所住大廈列「強檢名單」，要兩日內到檢測中心檢測。有讀者今日(24日)向東網報料，不少位於室外的檢測站不僅「無瓦遮頭」，連帳篷或遮陽傘都欠奉。即使現時檢測站大多不用排隊，稍候片刻已做完檢測，「快手快腳走人」，卻難為一大班在檢測站工作的職員，批評高官只識安坐冷氣房，故推出的抗疫政策皆十分離地，難怪本港怨聲載道。

照片中可見，炎炎夏日，檢測站露天下只有幾個帳篷，枱上除了檢測品就只有一把相信是職員自備的便攜小風扇，工作人員不停地一個接一個替市民「撩鼻、挖喉」，跑來跑去為市民安排排隊，烈日之下市民亦辛苦，目的是為政府去報新增確診數。

該讀者指出，這批檢測站的工作人員「不敢作聲」，因為他們是最沒有「議價」能力的一群，大部分是來自旅遊界的「失業大軍」，在疫境下難得有份時薪75至120港元的工作，「熱死」總好過「餓死」，即使辛苦亦要頂硬上。醫療中心聘請工作人員時更講明，該批人士屬「自僱人士」，即「有乜冬瓜豆腐，你死你事」。相反，檢測公司賺到肚滿腸肥，卻連最基本的設施風扇都懶得睬你。他又批評政府未有考慮過遊樂場的檢測中心的設施及環境，很多有冷氣的體育館、室內運動場一直都空置。不論身負強檢令的市民，抑或檢測站職員大熱天時受到此等待遇，頗有上屆政府禁午市堂食令市民當街開飯的離地廢招之風範。高官則安坐冷氣房中「度屎橋」難為市民，反問當局為甚麼不能提供一些較「人道」的地方去「抗疫」呢？